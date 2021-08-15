Вантажівкам заборонили в'їжджати да Києва

У Києві сьогодні вводять обмеження на в'їзд вантажівок у місто. На такий крок пішли через спекотну погоду, повідомляє РБК-Україна.

Вантажівки не зможуть потрапити у столицю вже починаючи з 13:00. Під заборону потрапляють вантажівки вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

"В’їзд обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів" , - пояснили в поліції.

Заборону на в'їзд вантажівок у Київ скасують орієнтовно о 20:00. Поліція повідомить про скасування обмеження окремо.