У Києві на два дні призупинять вакцинацію від COVID-19

Вакцинація жителів Києва від коронавірусної інфекції Covid-19 буде припинена на два святкові дні, 23 і 24 серпня, у зв'язку зі святкуванням річниці незалежності України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці незалежності України 23 та 24 серпня (понеділок-вівторок) не працюватимуть Центр масової вакцинації (у МВЦ) і прищепні пункти в медичних установах столиці. Пропонуємо киянам, в першу чергу тим, хто в зазначені дати повинні пройти ревакцинацію, щепитися другою дозою вакциною від Covid-19 раніше (21-22 серпня включно) або починаючи з 25 серпня", - йдеться в повідомленні.

У 2021 році державний свято День незалежності України (24 серпня) припадає на вівторок. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення зробити понеділок, 23 серпня, також вихідним днем; робочий день перенесено на суботу, 28 серпня. Таким чином, вихідні в Україні будуть з 21 по 24 серпня.