Аварія автобусу в Угорщині: українців серед потерпілих немає

Українців немає серед жертв та постраждалих в результаті сьогоднішньої аварії автобусу в Угорщині. Автобус, який перевозив людей з Будапешту, з'їхав з дороги та перевернувся, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Українців в автобусі не було" , - сказав представник МЗС.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття сім'ям загиблих в цій автокатастрофі.

"Жахлива аварія автобуса поблизу Будапешта. Співчуваю рідним загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим. Україна поділяє біль Угорщини у цей трагічний день" , - написав очільник МЗС на сторінці у Twitter.

Автор: Дмитро Левицький