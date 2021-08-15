Ринок землі: кількість угод перевищила 6,5 тисяч

У рамках ринку землі станом на 13 серпня укладено 6572 угод, повідомляє Економічна правда.

За площею земель, щодо яких були зареєстровані правочини, лідирують Полтавська (1 621,3 га), Харківська (1 571,7 га) та Кіровоградська (1 121,8 га) області.

При цьому, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4658 нотаріусів.

"Всього заяв - 5224, із них погоджено 4595, в черзі на розгляд - 28, відмову отримали 601" , - додали у відомстві.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, ринок землі "продовжує функціонувати в штатному режимі, спокійно і без конфліктів".