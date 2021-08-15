Український ведучий засвітився в компанії Кіркорова

Український телеведучий Володимир Остапчук, який зараз відпочиває разом зі своєю дружиною Христиною Горняк на острові Крит (Греція) засвітився в компанії російського виконавця Філіпа Кіркорова. Знаменитості разом провели вечір, повідомляє Обозреватель.

Так, в Instagram-stories Остапчук запостив кілька кадрів, як він в компанії дружин, і Кіркоров з дітьми, повечеряли в одному з місцевих ресторанів острова. В кінці ведучий опублікував фото і подякував співака за "дружний вечір".

"Спасибі Філіп Кіркоров за цей теплий, дружній вечір" , – підписав кадр Володимир.

Джерело: Instagram Володимира Остапчука

А дружина Остапчука показала відео, як Кіркоров оцінює підписників Христини в Instagram. Так, на першому місці був телеведучий Даніель Салем, на другому – футболіст і "Холостяк" Сергій Мельник, а на третьому – чоловік Горняк Володимир Остапчук. За словами Кіркорова, у підписниках Христини "більше немає відомих особистостей з нашого шоу-бізнесу".