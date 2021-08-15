Таліби заявили про повне захоплення всього Афганістану
Бойовики радикального руху "Талібан" заявили про встановлення контролю над всією територією Афганістану, повідомляє Рубрика.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що главою перехідного уряду призначений колишній глава МВС Афганістану, експосол у ФРН Алі Ахмад Джалалі.
Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.
Представники бойовиків заявили, що іноземці, які перебувають в Афганістані, можуть вільно покинути країну.
Також міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал заявив, що столиця буде передана руху "Талібан" мирно.
"Населення не повинне боятися, місто Кабул не зазнає нападу, і передача буде відбуватися мирно. Сили безпеки гарантуватимуть безпеку міста", - заявив глава МВС.