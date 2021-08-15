Жителі Кабула масово залишають місто

Жителі Кабула масово покинули місто на тлі повідомлень про захоплення влади в країні радикальним рухом "Талібан", повідомляє Лента.Ру.

На опублікованих кадрах видно, як тисячі людей намагаються покинути місто на своїх машинах. Раніше в соціальних мережах також з'явилися кадри, на яких жителі афганської столиці стоять у величезних чергах в банки.

За останніми даними, президент Афганістану Ашраф Гані має скоро скласти з себе повноваження, влада передадуть талібам. Вони вже прибули до президентського палацу в Кабулі на переговори з владою. Передача влади повинна відбутися сьогодні, 15 серпня, в президентському палаці.