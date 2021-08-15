У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є жертви

Сьогодні вранці у Центральному районі Дніпра пролунав вибух у двоповерховому будинку. Встановлено, що в приміщенні на першому поверсі будинку на вулиці Шмідта стався вибух газоповітряної суміші, повідомляє РБК-Україна.

В результаті вибуху загинули чоловік та жінка. В момент вибуху вони перебували в квартирі.

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи, кваліфікувавши подію як нещасний випадок та службову недбалість. Наразі поліція з'ясовує всі причини та обставини трагедії.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та представники газової служби.

Автор: Дмитро Левицький