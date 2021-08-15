Помер легендарний футболіст Герд Мюллер

У Німеччині на 76-му році помер легендарний футболіст "Баварії" Герд Мюллер. Трагічну новину підтвердила пресслужба мюнхенського клубу, повідомляє Обозреватель.

Причина смерті не називається. Найкращий форвард в історії Німеччини з лютого 2015 року перебував в будинку для інвалідів та людей похилого віку. У Мюллера була діагностована хвороба Альцгеймера.

"Сьогодні світ ФК "Баварія" зупинився. Клуб і все його фанати оплакують Герда Мюллера, який помер рано вранці в неділю у віці 75 років" , - йдеться в тексті повідомлення.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller. Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. - FC Bayern München (@FCBayern) August 15, +2021

Мюллер є чемпіоном світу і Європи, триразовим володаря Кубку європейських чемпіонів. Грав на позиції нападника за мюнхенську "Баварію" і збірну ФРН. Один з найкращих бомбардирів в історії футболу.

З 1964 по 1979 року в складі "Баварії" провів 453 матчі, в яких забив 398 голів. Також виступав в 1963 – 1964 роках за ТСВ-1861 з Нердлінгена, а в 1979 – 1982 роках за американські "Форт-Лодердейл Страйкерс" і "Сміт Бразерс Лаундж".

За свою кар'єру зіграв в 1216 офіційних і товариських матчах за всі клуби і збірну, забивши 1461 гол.