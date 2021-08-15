Помер легендарний футболіст Герд Мюллер
У Німеччині на 76-му році помер легендарний футболіст "Баварії" Герд Мюллер. Трагічну новину підтвердила пресслужба мюнхенського клубу, повідомляє Обозреватель.
Причина смерті не називається. Найкращий форвард в історії Німеччини з лютого 2015 року перебував в будинку для інвалідів та людей похилого віку. У Мюллера була діагностована хвороба Альцгеймера.
"Сьогодні світ ФК "Баварія" зупинився. Клуб і все його фанати оплакують Герда Мюллера, який помер рано вранці в неділю у віці 75 років", - йдеться в тексті повідомлення.
Мюллер є чемпіоном світу і Європи, триразовим володаря Кубку європейських чемпіонів. Грав на позиції нападника за мюнхенську "Баварію" і збірну ФРН. Один з найкращих бомбардирів в історії футболу.
З 1964 по 1979 року в складі "Баварії" провів 453 матчі, в яких забив 398 голів. Також виступав в 1963 – 1964 роках за ТСВ-1861 з Нердлінгена, а в 1979 – 1982 роках за американські "Форт-Лодердейл Страйкерс" і "Сміт Бразерс Лаундж".
За свою кар'єру зіграв в 1216 офіційних і товариських матчах за всі клуби і збірну, забивши 1461 гол.