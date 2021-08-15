У Тихому океані виявили підводний континент

На глибині близько 1066 метрів під південною частиною Тихого океану знаходиться ділянка землі розміром 2 мільйони квадратних миль - приблизно вдвічі більша за Австралію, яку деякі вчені вважають ще одним континентом. Про це, посилаючись на Businessinsider, повідомляє Укрінформ.

Новозеландські вчені не можуть дійти згоди щодо того, чи є ця затоплена земля, яку у 2017 році назвали Зеландія, континентом чи ні.

Проте нещодавно вчені отримали нові підтвердження своєї гіпотези.

Фото: Businessinsider

Хоча визначення континенту є спірним, група науковців на чолі з Ніком Мортімером припустила, що континент повинен мати чітко визначені межі, займати площу понад 1 мільйон квадратних кілометрів, бути піднесеним над навколишнім дном океану і мати континентальну кору товщою, ніж океанічна кора.

Однак одному критерію Зеландія не відповідала – віку. Найстаріші зразки її оцінювалися віком в 500 млн років. Інші ж континенти старші Зеландії як мінімум у два рази.

Утім нове дослідження привело вчених до висновків, що попередні оцінки були невірні. Частина затопленого континенту, походження якого покрито таємницею, все ж удвічі старше, ніж припускали геологи раніше.

Один дослідник із Нової Зеландії зазначив, що у нього більше немає сумнівів, що він живе на окремому континенті.