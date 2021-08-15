Члени Конгресу США хочуть зустрітися з Зеленським

Американські конгресмени чекають візиту в Штати президента України Володимира Зеленського, щоб висловити підтримку і вплинути на хід його переговорів з президентом США Джо Байденом, повідомляє Україна 24.

Про це розповів керівник окружного відділення Республіканської партії по 45 округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус.

"Відтоді, як Байден домовився з Меркель, що він знімає санкції з тих корпорацій, які підтримують "Північний потік-2", він опинився під колосальним тиском політичної еліти Америки, причому як демократів, так і республіканців. І чим ближче візит Зеленського до Вашингтона, тим більший тиск на нього чиниться" , - зазначив Пінкус.

Як запевнив політик, "американська громадськість настільки активна в підтримці України, що ви собі не уявляєте".

"Тому, незважаючи на те, що більшість конгресменів сьогодні у відпустках, багато хто з них готові зустрітися з Зеленським, де б це не було, і висловити підтримку. Це неодмінно позначиться на переговорах Зеленського з Байденом.