Члени Конгресу США хочуть зустрітися з Зеленським
Американські конгресмени чекають візиту в Штати президента України Володимира Зеленського, щоб висловити підтримку і вплинути на хід його переговорів з президентом США Джо Байденом, повідомляє Україна 24.
Про це розповів керівник окружного відділення Республіканської партії по 45 округу Асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус.
"Відтоді, як Байден домовився з Меркель, що він знімає санкції з тих корпорацій, які підтримують "Північний потік-2", він опинився під колосальним тиском політичної еліти Америки, причому як демократів, так і республіканців. І чим ближче візит Зеленського до Вашингтона, тим більший тиск на нього чиниться", - зазначив Пінкус.
Як запевнив політик, "американська громадськість настільки активна в підтримці України, що ви собі не уявляєте".
"Тому, незважаючи на те, що більшість конгресменів сьогодні у відпустках, багато хто з них готові зустрітися з Зеленським, де б це не було, і висловити підтримку. Це неодмінно позначиться на переговорах Зеленського з Байденом.
Особливо буде робитися акцент на економічній і військовій допомозі. Це питання про непорушність кордонів України з поверненням Криму і відновленням Донбасу не підлягає обговоренню. Це звучить скрізь. Знизу доверху, Америка буде дотримуватися цього. Особливо приємно, що хайтек-компанії, Силіконова долина, готові вкласти максимально, щоб зрушити Україну з мертвої точки", - підкреслив він.