В Disney+ назвали дату перезапуску комедії "Сам вдома"

В Disney+ оголосили, 12 листопада відбудеться прем'єра популярного комедійного фільму "Сам вдома". Цього разу фільм називатиметься "Home Sweet Home Alone", повідомляє Букви.

Сюжет фільму традиційний. Головний герой, Макс Мерсер, залишився вдома один і змушений захищатися від нападу невідомих. Аналогічний сюжет був у першій частині 1990 року. Однак, тепер глядачів чекає абсолютно інакший головний герой, а не звичний Кевін Маккалістер.

Головну роль в картині зіграє Арчі Єйтс. Роль головного грабіжника отримав Роб Делані, а його дружини та спільниці – Еллі Кемпер.

Режисер фільму – Ден Мазер, а сценаристи – Міккі Дей і Стрітер Сейдел.