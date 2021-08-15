В ЄС хочуть терміново переглянути правила для біженців
Ситуація в Афганістані демонструє необхідність швидкого перегляду правил ЄС щодо міграції та надання притулку, повідомляє Кореспондент.
Про це заявив заступник голови Єврокомісії, комісар з питань захисту європейського способу життя Маргарітіс Схінас.
"Ситуація в Афганістані та дії Білорусі показали, що час, коли ми можемо чекати повного перегляду необхідних нам правил міграції та надання притулку в Європі, вже минув", - написав європейський високопосадовець в Twitter.