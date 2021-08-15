Три звички в харчуванні, які продовжать молодість

Існують принципи харчування, які допоможуть продовжити молодість на довгі роки. Вони дійсно допоможуть змінити харчування в кращу сторону, головне - не поспішати, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповіла нутриціолог Катерина Йенсен і підкреслила, що варто пробувати один принцип місяць, два, три, загалом, поки не приживеться.

Три принципи в харчуванні, які продовжать молодість

Зупиняємо запалення

Вживайте в їжу продукти, які мають протизапальні властивості.

До таких відносяться:

імбир - містить гігерол, який має протизапальні властивості,

куркума - має протизапальний ефект,

жирна риба - містить омега - 3 жирні кислоти, які відомі своїми протизапальними властивостями,

лляне насіння - багаті омега-3,

волоські горіхи - також багаті омега-3,

часник - містить аліїн і аліцин, які мають протизапальну дію і активно борються з бактеріями,

м'ята - має протизапальний ефект і покращує травлення.

Стабілізуємо цукор в крові

Скачки цукру в крові призводять до запалення і фізіологічного стресу. І навіть не вживаючи солодке, ви можете мати високий цукор в крові. Парадокс? Зовсім ні!

Річ у тім, що швидкі вуглеводи (крупи, борошняне, крохмалисті продукти і багато фруктів) призводять до майже таких же стрибків цукру в крові, як якби ви випили солодкого чаю.

Додавання жирів

Що це означає на практиці?

Їжте фрукти тільки в супроводі горішків і насіння або відразу ж після іншої їжі.

Бутерброди щедро намастіть песто або домашнім майонезом.

У кашу додавайте побільше рослинного або топленого масла, а також всілякі насіння і горішки.⠀

Принципів харчування для стабілізації цукру в крові дуже багато, але додавання жирів - один з основних. Почніть з нього і результат вас приємно здивує.

Автор: Тетяна Турчанікова