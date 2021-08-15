Три звички в харчуванні, які продовжать молодість
Існують принципи харчування, які допоможуть продовжити молодість на довгі роки. Вони дійсно допоможуть змінити харчування в кращу сторону, головне - не поспішати, повідомляє РБК-Украина.
Про це розповіла нутриціолог Катерина Йенсен і підкреслила, що варто пробувати один принцип місяць, два, три, загалом, поки не приживеться.
Три принципи в харчуванні, які продовжать молодість
Зупиняємо запалення
Вживайте в їжу продукти, які мають протизапальні властивості.
До таких відносяться:
- імбир - містить гігерол, який має протизапальні властивості,
- куркума - має протизапальний ефект,
- жирна риба - містить омега - 3 жирні кислоти, які відомі своїми протизапальними властивостями,
- лляне насіння - багаті омега-3,
- волоські горіхи - також багаті омега-3,
- часник - містить аліїн і аліцин, які мають протизапальну дію і активно борються з бактеріями,
- м'ята - має протизапальний ефект і покращує травлення.
Стабілізуємо цукор в крові
Скачки цукру в крові призводять до запалення і фізіологічного стресу. І навіть не вживаючи солодке, ви можете мати високий цукор в крові. Парадокс? Зовсім ні!
Річ у тім, що швидкі вуглеводи (крупи, борошняне, крохмалисті продукти і багато фруктів) призводять до майже таких же стрибків цукру в крові, як якби ви випили солодкого чаю.
Додавання жирів
Що це означає на практиці?
- Їжте фрукти тільки в супроводі горішків і насіння або відразу ж після іншої їжі.
- Бутерброди щедро намастіть песто або домашнім майонезом.
- У кашу додавайте побільше рослинного або топленого масла, а також всілякі насіння і горішки.⠀
Принципів харчування для стабілізації цукру в крові дуже багато, але додавання жирів - один з основних. Почніть з нього і результат вас приємно здивує.
Автор: Тетяна Турчанікова