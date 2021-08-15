Парламент Британії перериває канікули через ситуацію в Афганістані

Уряд Великої Британії наступного тижня скличе парламент, який перебуває на канікулах, для обговорення ситуації в Афганістані і подальших дій Лондона, повідомляє Деловая столица.

Про це свідчать джерела в канцелярії премʼєр-міністра Бориса Джонсона.

Час засідання підтвердить спікер Палати громад сер Ліндсі Хойл. Британські депутати розійшлися на літні канікули 22 липня і повинні були повернутися тільки 6 вересня.

Заклики до депутатів повернутися у Вестмінстер останніми днями посилюються, оскільки таліби продовжують добиватися успіхів на тлі виведення військ США, Великої Британії і НАТО.

Лідер лейбористів сер Кейр Стармер був серед тих, хто закликав до такого кроку, заявивши раніше в неділю:

"Ситуація в Афганістані глибоко шокує і, здається, погіршується з кожною годиною".

Велика Британія в даний час евакуює британських громадян і місцевих перекладачів — 600 військовослужбовців відправляються для допомоги в цій роботі.

Як повідомляє The Sunday Telegraph, посол Великої Британії в Афганістані сер Лорі Брістоу вилітає з країни в неділю ввечері.