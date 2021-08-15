Ознак присутності талібів в Кабулі поки немає - CNN

Бійці руху "Талібан" поки не роблять спроб захопити райони в Кабулі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією телеканалу CNN, спочатку чутки про те, що таліби - вже в місті виникли, коли місцеві жителі почули стрілянину. У підсумку ж з'ясувалося, що стрілянина не мала відношення до талібів.

Кореспондент CNN констатував, що на багатьох вулицях автомобільні пробки розсмокталися. Проблеми, в основному, на трасі, що веде до аеропорту , куди попрямували численні городяни. За повідомленням західних ЗМІ, американських дипломатів евакуюють з будівлі посольства в аеропорт на вертольотах.

CNN відзначає, що таліби, мабуть, розуміють, що в разі штурму Кабула місцями зіткнуться з опором, тому як афганська влада, так і "Талібан" хотіли б домовитися про умови мирної передачі міста заколотникам.