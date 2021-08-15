Українські рятувальники повернулися з гасіння пожеж у Туреччині

Сьогодні, 15 серпня, прикордонники зустріли літаки Державної служби з надзвичайних ситуацій, які повернулися після гасіння пожеж в Туреччині, повідомляє Ліга.net.

Прикордонники Одеського загону в пріоритетному порядку оформили два повітряних судна ДСНС на аеродромі "Шкільний".

Літаки українських рятувальників повернулися з гасіння масштабних лісових пожеж у Туреччині, де ситуація поки стабілізувалася.

Для прискорення паспортного контролю оформлення прикордонники провели його поза пунктом пропуску з використанням мобільних інспекторських робочих місць.