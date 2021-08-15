Дрифт на Софійській площі: гонщик розповів свою версію

Чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук, який брав участь в зйомках для Red Bull на Софійській площі, прокоментував скандал, повідомляє Новое время.

У відео на своєму YouTube-каналі автогонщик розповів, що метою проєкту Red Bull було "просування бренду і зйомка красивого відео до Дня прапора та Дня Незалежності України".

"Я атлет Red Bull вже дев'ять років, і не просто так мій контракт з року в рік продовжують... У мене в контракті прописано, що я повинен брати участь в проеєтах, одним з яких був оголошений парний дрифт в центрі Києва з запрошеним колегою по цеху Red Bull з Ірландії, віцечемпіоном Європи Конором Шанаханом ", - заявив Гринчук.

За словами гонщика, зйомки починаються рано, щоб доставити якомога менше незручностей пішоходам та іншим учасникам руху. Машини з обладнанням приїхали на площу о п'ятій ранку, почалася підготовка до зйомок. Дрифт почався о 07:30. Гринчук сказав, що "раз на годину" приїжджали кілька патрулів поліції, викликаних жителями, але "майже відразу ж їхали". Також прийшли блогери і журналісти головних телеканалів, яких теж катали по площі. В кінці зйомок гонщики зобразили прапор України димом.

Після цього, "як завжди Red Bull і робить", приїхала клінінгова компанія, яка за три доби повинна була прибрати площа, додав Гринчук.

Спортсмени попрямували на іншу локацію, а через три години "почали офігівати від виття, який влаштували блогери й політикани" через сліди шин на бруківці.

Незабаром на майданчик NoMotors, де вони перебували з машинами, приїхала поліція. Гонщик заявив, що їм заборонили покидати майданчик і обмежили право на пересування. Зрештою "вдалося змусити поліцію" опитати його яксвідка, але "ще годин шість вони не могли розібратися, чому вони не можуть нас відпустити".

Потім машини гонщиків поставили на штрафмайданчик як речового доказу по "висмоктана з пальця кримінальній справі за хуліганство".

Гонщик пояснив, що при роботі на проєкт він не вимагає дозволів у влади, бо "про це повинен подбати організатор".

"Все, кому не лінь, вилізли зі своїх норок поразмазивать залишки гуми по площі. Швабри і мило, серйозно? Є два варіанти видалення гуми з покриття - час та спецобладнання ... [Клінінгова фірма] обіцяла три дні на прибирання", - додав Гринчук.

За словами гонщика, подібні проєкти створювалися в Одесі, Грузії, Казахстані, Азербайджані, Польщі та на Мальдівах.

"Там бачать вигоду рекламної складової міст в залученні інвестицій. А ви захотіли побачити тільки сліди шин на три дні", - підсумував він.

Гринчук також заявив, що до дрифту "стан Софійській площі було жахливим", а в тих місцях, де не їздили машини, бруківка на площі практично знищена. За його словами, взимку на площі за допомогою кранів встановлюють ялинку, що "завдає набагато більшої шкоди", ніж дрифт.