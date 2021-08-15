Стало відомо, хто буде керувати Кривим Рогом після загибелі мера

Обов'язки мера Кривого Рогу після смерті Костянтина Павлова виконуватиме Олександр Котляр.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook Вадим Рабинович.

За словами нардепа, т.в.о. мера Кривого Рогу стане нардеп від "Слуги народу", секретар міськради Олександр Котляр.

"Після смерті Костянтина Павлова виконувати обов'язки мера Кривого Рогу буде член партії "Слуга Народу" Олександр Котляр", - написав Рабинович.

Нагадаємо, сьогодні у власному будинку знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, поруч з ним також було виявлено рушницю. На місце події вирушили слідчі. За інформацією Рабиновича, розглядається версія самогубства нардепа "ОПЗЖ", проте політик відмовляється вірити в це припущення.