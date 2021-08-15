Поліція порушила справу через смерть мера Кривого Рогу

У Національній поліції України підтверджують інформацію про загибель мера Кривого Рогу Дніпропетровської області, екснардепа, члена партії "Опозиційна платформа – за життя" Костянтина Павлова і повідомляють про відкриття кримінального провадження, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поліція встановлює обставини смерті Криворізького міського голови. Розпочато кримінальне провадження", – повідомляється на сторінці Нацполіції у Facebook у неділю.

У повідомленні уточнюється, що кримінальне провадження відкрито за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

За даними відомства, відповідне повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00.

"За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку. На місці працюють правоохоронці, триває обстеження домоволодіння, встановлюються свідки події. Поліція з'ясовує всі обставини", - йдеться в повідомленні.

На місці події перебувають керівник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.