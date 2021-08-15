Блінкен: Афганістан може стати країною-вигнанцем

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що в майбутньому Афганістан може стати "країною-вигнанцем", якщо представники радикального руху "Талібан" не дотримуватимуться базові права людини, повідомляє Лента.Ру.

"В інтересах "Талібану", якщо вони дійсно прагнуть до міжнародного визнання, шукають підтримки і зняття санкцій, дотримуватися базові права", - зазначив держсекретар.

15 серпня бойовики "Талібану" впритул підійшли до Кабулу й оточили місто. Крім того, "Талібан" оголосив про встановлення контролю на всій території Афганістану. Зараз управління Афганістаном передане тимчасовому раді. До складу нової ради увійшли глава Вищої ради у нацпріміренію Абдулла Абдулла і колишній президент Хамід Карзай. Рада передасть владу талібам.

Президент країни Ашраф Гані покинув свою посаду і полетів до Таджикистану.