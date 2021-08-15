Канада підтвердила участь у саміті Кримської платформи

Канаду на саміті Кримської платформи, що відбудеться цього місяця у Києві, офіційно представлятиме спікер Сенату Джордж Фьюрі. Про це розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє Укрінформ.

"Ми отримали офіційне підтвердження, що в Київ для участі у саміті Кримської платформи та відзначенні 30 річниці незалежності України приїде спікер канадського Сенату Джордж Фьюрі", - сказав Шевченко.

Через вірогідне проведення у Канаді дострокових парламентських виборів у вересні, присутність високопоставлених канадських політиків на саміті Кримської платформи було під питанням, оскільки в Канаді на період виборчої компанії діє заборона на участь політиків, які балотуються, у міжнародних заходах.

Утім, членів канадського Сенату не обирають народним голосуванням, а призначають на посаду рішенням прем'єр-міністра, тому на сенаторів це обмеження не поширюється. Після розпуску парламенту і до формування нового уряду спікер Сенату - найвища політична посада у країні.