В Офісі президента розкрили деталі візиту Зеленського в США

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров розповів подробиці візиту глави української держави в США, повідомляє Кореспондент.

В ефірі телеканалу "Дім" Никифоров заявив, що в програмі візиту не тільки Вашингтон, а "та інші міста на обох узбережжях" .

За словами прессекретаря, у Зеленського заплановані зустрічі з "великим американським бізнесом, політиками й, беззаперечно, президентом".

"Ось прийшов лист від президента Байдена з поздоровленням до Дня Незалежності. Ми його опублікуємо трохи пізніше, тому що воно прийшло трохи заздалегідь. Але там як і раніше вказано, що дуже чекають президента Зеленського 30 серпня в Вашингтоні", - зазначив Нікіфоров.

Зараз підготовка до візиту знаходиться на завершальній фазі.