В Офісі президента розкрили деталі візиту Зеленського в США

В Офісі президента розкрили деталі візиту Зеленського в США

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров розповів подробиці візиту глави української держави в США, повідомляє Кореспондент.

В ефірі телеканалу "Дім" Никифоров заявив, що в програмі візиту не тільки Вашингтон, а "та інші міста на обох узбережжях".

За словами прессекретаря, у Зеленського заплановані зустрічі з "великим американським бізнесом, політиками й, беззаперечно, президентом".

"Ось прийшов лист від президента Байдена з поздоровленням до Дня Незалежності. Ми його опублікуємо трохи пізніше, тому що воно прийшло трохи заздалегідь. Але там як і раніше вказано, що дуже чекають президента Зеленського 30 серпня в Вашингтоні", - зазначив Нікіфоров.

Зараз підготовка до візиту знаходиться на завершальній фазі.

"Упевнений, що будуть зачіпати тему Північного потоку-2 в США в ширшому контексті, в контексті енергетичної безпеки Європи. Тому що в США ж розуміють, що це проєкт політичний, а не енергетичний, і не економічний для Росії. Для Європи він, може бути, і енергетично прибутковий, але вона таким чином потрапляє в певну залежність, порушує свої ж принципи диверсифікації енергоносіїв", - додав Никифоров.
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