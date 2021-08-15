В Офісі президента розкрили деталі візиту Зеленського в США
Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров розповів подробиці візиту глави української держави в США, повідомляє Кореспондент.
В ефірі телеканалу "Дім" Никифоров заявив, що в програмі візиту не тільки Вашингтон, а
"та інші міста на обох узбережжях".
За словами прессекретаря, у Зеленського заплановані зустрічі з
"великим американським бізнесом, політиками й, беззаперечно, президентом".
"Ось прийшов лист від президента Байдена з поздоровленням до Дня Незалежності. Ми його опублікуємо трохи пізніше, тому що воно прийшло трохи заздалегідь. Але там як і раніше вказано, що дуже чекають президента Зеленського 30 серпня в Вашингтоні", - зазначив Нікіфоров.
Зараз підготовка до візиту знаходиться на завершальній фазі.
"Упевнений, що будуть зачіпати тему Північного потоку-2 в США в ширшому контексті, в контексті енергетичної безпеки Європи. Тому що в США ж розуміють, що це проєкт політичний, а не енергетичний, і не економічний для Росії. Для Європи він, може бути, і енергетично прибутковий, але вона таким чином потрапляє в певну залежність, порушує свої ж принципи диверсифікації енергоносіїв", - додав Никифоров.