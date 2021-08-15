Макрон скликає раду оборони Франції через ситуацію в Афганістані

Президент Франції Емманюель Макрон проведе позачергове засідання ради оборони Франції на тлі ситуації в Афганістані, повідомляє ТАСС.

Очікується, що захід пройде в форматі відеоконференції.

Раніше джерело в Єлисейському палаці повідомив телеканалу, що Макрон пильно стежить за "вкрай тривожним" розвитком ситуації в Афганістані. В адміністрації французького лідера додали, що Франція веде роботу щодо забезпечення безпеки найбільш вразливих мешканців Афганістану, але пріоритетом залишається безпека французьких громадян.