На Одещині спалахнула пожежа у приватному порту

Пожежа спалахнула у приватному порту ТІС, що у місті Южне. Вогонь охопив площу 1000 квадратних метрів. Про це заявила речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко, повідомляє Суспільне.

За її словами, на території приватного порту зайнявся окремо розташований склад. Вогонь охопив приблизно 1000 квадратних метрів.

У пресслужбі порту повідомили, що зайнялося порожнє складське приміщення. Унаслідок пожежі ніхто не травмувався, небезпеки для працівників порту чи мешканців навколишніх сіл немає, запевнили у ТІС.

За даними пресслужби ТІС, о 19:05 пожежу вдалося повністю загасити.