"Слуга народу" закликала "ОПЗЖ" не спекулювати на загибелі мера

У партії "Слуга народу" закликали представників партії "Опозиційна партія - За життя" не спекулювати на загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закликаємо представників партії "Опозиційна платформа - За життя" у подальшому утримуватися від цинічних спекуляцій навколо цієї теми", - сказано в повідомленні.

У політсилі зазначили, що зараз робити висновки й гучні обвинувачення цинічно і безвідповідально.

Також у партії висловили співчуття у зв'язку із загибеллю Павлова.

Як повідомлялося, Національна поліція України порушила кримінальне провадження за фактом загибелі Павлова. У поліції підтвердили інформацію про його смерть.

Президент України Володимир Зеленський має намір у понеділок зібрати керівників правоохоронних органів у зв'язку з цим інцидентом.

У Дніпропетровській обласній організації партії "Опозиційна платформа - За життя" заявили про намір добиватися розслідування всіх причин загибелі Павлова.