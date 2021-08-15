Twitter призупинив верифікацію профілів

Соціальна мережа Twitter призупинила на кілька тижнів нові верифікації профілів після того, як в липні визнала неправдиву верифікацію декількох ботів як реальних людей, повідомляє Кореспондент.

У компанії заявили, що припиняють програму верифікації для того, щоб поліпшити її. Уже подані заявки мережа продовжить розглядати, припинена тільки подача нових.

We've temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.



For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience. - Twitter Verified (@verified) August 13, 2021

Twitter відновить програму через кілька тижнів.

Нагадаємо, що в липні, соцмережа визнала, що помилково позначила автентичними кілька фейкових профілів, які могли бути частиною мережі ботів.