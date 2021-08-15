Twitter призупинив верифікацію профілів
Соціальна мережа Twitter призупинила на кілька тижнів нові верифікації профілів після того, як в липні визнала неправдиву верифікацію декількох ботів як реальних людей, повідомляє Кореспондент.
У компанії заявили, що припиняють програму верифікації для того, щоб поліпшити її. Уже подані заявки мережа продовжить розглядати, припинена тільки подача нових.
Twitter відновить програму через кілька тижнів.
Нагадаємо, що в липні, соцмережа визнала, що помилково позначила автентичними кілька фейкових профілів, які могли бути частиною мережі ботів.