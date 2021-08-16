Збалансований раціон: що їсти вранці при схудненні

Збалансований раціон – запорука гарного самопочуття. При правильному харчуванні можна знизити вагу і прийти в форму, повідомляє 24 Канал.

Для цього важливо знати, в який час краще їсти ті чи ті продукти. Детально про це розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

"Всі продукти, які ми їмо, насичують організм різними поживними речовинами. Але в залежності від того, в який час дня вони з'їдені, залежить зниження, утримання чи набір ваги. Не треба відмовлятися від будь-яких продуктів!" , – зазначила Кален.

Вона підкреслила, що правильне харчування – це збалансований раціон за білками, жирами, повільними та швидкими вуглеводами. Для того, щоб ефективно знижувати вагу, потрібно знати, коли краще їсти певні продукти.

Які продукти краще їсти вранці

Експертка уточнила, що вранці краще вживати повільні та швидкі вуглеводи. Протягом дня організм витратить цю енергію і вона не перетвориться на жир.

Ідеальним варіантом для сніданку, за словами Олени Кален, є крупи, каші, горіхи, фрукти, сухофрукти, солодощі та картопля.

Картопля багата на крохмаль, він калорійний і може перетворитися на жир. Однак якщо їсти її вранці, протягом дня можна витратити ці калорії.

багата на крохмаль, він калорійний і може перетворитися на жир. Однак якщо їсти її вранці, протягом дня можна витратити ці калорії. Інжир і курага відмінно розганяють метаболізм і сприяють перетравленню їжі протягом дня.

відмінно розганяють метаболізм і сприяють перетравленню їжі протягом дня. Яблука покращують роботу шлунка і кишечника. Їх теж рекомендується їсти у першій половині дня.

Правильне вживання продуктів харчування дозволить швидше знизити вагу і побачити бажаний результат.