У РФ компанії покарали працівників за відмову від вакцинації

Фірми почали карати працівників-антивакцинаторів. Кожна п'ята російська компанія усунула від роботи або звільнила співробітників, які відмовилися від щеплень від коронавірусу і при цьому не мали на те медичних причин, повідомляє Лента.Ру.

Видання представило результати опитування HR-менеджерів 900 компаній, на які поширюється обов'язкова вимога про вакцинацію. В результаті з'ясувалося, що в 46,7 відсотка фірм таких співробітників виявилося менше 10 відсотків від числа всього штату, у 33,2 відсотка - близько третини, у 11,8 відсотка - більше 50 відсотків.

На відмови від щеплень в компаніях реагують по-різному. Майже половина організацій поки не знає, як вчинити з такими співробітниками, але близько 16 відсотків HR-фахівців зізналися, що їх компанії усунули від роботи тих, хто відмовилися зробити щеплення, а 5 відсотків сказали, що антивакцинаторів вже звільнили, хоча формально це незаконно.

Недавнє дослідження "Мегаплан" спільно з hh.ru показало, що третина російських компаній (34,6 відсотка) виступають за звільнення співробітників, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусу. При цьому 24,8 відсотка сказали, що робити це варто тільки якщо у людини немає поважних причин для відмови від щеплення. Ще п'ять відсотків не приймуть антивакцинаторів, тому що бояться отримати штраф. 65,4 відсотка вважають, що звільняти за таке не можна.

При цьому експерти вірять, що масових звільнень або переходу працівників в інші сфери через обов'язкову вакцинацію не буде.