Що очікується на валютному ринку в понеділок

Минулої п'ятниці курс безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку в черговий раз оновив річний мінімум, і навіть дві інтервенції Національного банку з купівлі долара не змогли цьому перешкодити.

Сьогодні ситуація залишиться без змін: зростання пропозиції з боку експортерів, насамперед, металургів і агротрейдерів, буде сприяти подальшому зміцненню гривні. Дуже багато чого буде залежати від дій Національного банку: як часто він буде виходити з інтервенціями, викуповуючи надлишок і поповнюючи свої золотовалютні резерви, і на яких рівнях продовжить гальмувати зміцнення гривні.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,60/26,70 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці на вихідних продавали по 26,78-26,79 гривень. Оператори валютного ринку з регіонів повідомили про зростання числа бажаючих купити готівкового «американця»; в неділю про те ж сигналізували і оператори з Києва. Сьогодні вранці продажі стартують з 26,77-26,79 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. У разі продовження зниження котирувань безготівкового долара готівковий також продовжить дешевшати.

Євро на ринку FOREX в п'ятницю виріс до позначки 1,1803 долара після публікації індексу настрою споживачів з США, який показав мінімальне значення за останні 10 років, що призвело до падіння долара проти інших провідних світових валют. Вранці понеділка євро торгується у вузькому діапазоні 1,1788-1,1799 долара, намагаючись скорегувати після п'ятничного зростання. Готівковий євро на вихідних продавали за ціною 31,42-31,45 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з цих самих цифр. Далі багато буде залежати від того, чи продовжить гривня зміцнюватиметься. Готівковий євро сьогодні буде звертати увагу як на ситуацію на українському валютному ринку, так і на FOREX.

Російський рубль минулої п'ятниці зміцнився до 73,18 рублів за долар після виходу даних про індекс настрою споживачів з США. Вранці понеділка він торгується у вузькому діапазоні 73,20-73,30 рубля за долар. Готівковий рубль минулої п'ятниці і на вихідних продавали по 3,61-3,63 гривень за 10 рублів. Сьогодні його почнуть продавати за тією ж ціною; протягом дня можливі зміни ціни на 1-2 копійки за 10 рублів.