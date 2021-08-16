Футболіст знепритомнів прямо під час матчу

Матч 2-го туру Ліги 1 Марсель – Бордо запам'ятається не мирової, а страшним епізодом з футболістом гостей. Самюель Калу знепритомнів прямо під час поєдинку, повідомляє 24 Канал.

До 57-ї хвилини рахунок у матчі вже був 2:2. Однак не цими результативними діями запам'ятався поєдинок.

Півзахисник Бордо Самюель Калу несподівано впав на газон та знепритомнів перед штрафний ударом Марселя. Футболісти миттєво підбігли до постраждалого та старались надати першу медичну допомогу. Вони об'єднались та створили коло навколо Калу, якого медики приводили до тями.

Все було схоже на моторошний інцидент із Крістіаном Еріксеном, який у матчі Євро-2020 Фінляндія – Данія пережив зупинку серця. Однак тут склалось все краще. Самюель майже відразу прийшов до тями та покинув поле самостійно.

Тренерський штаб відразу замінив Калу та дав футболісту відпочинок.