Топ-7 простих кроків на шляху до зниження ваги
Ми з вами знаємо, що найскладніше в зниженні ваги - почати. Не варто відразу гнатися за олімпійськими результатами, досить визначити для себе стратегію і тактику і дотримуватися плану, поступово йдучи до заповітної цифри на вагах, повідомляє РБК-Україна.
Дієтолог Альбіна Комісарова в Instagram запропонувала розробити стратегію маленьких кроків, які допоможуть бути стрункішою, без особливих зусиль. А ви відзначте, які поради вже виконуєте.
Почати вести щоденник харчування
Багато хто ставиться до цієї поради зневажливо, не розуміючи, як багато значить цей метод в зниженні ваги. Записуючи все, що їсте і п'єте, ви можете поглянути тверезо на своє харчування з боку і оцінити, що робите не так. Я мовчу про те, що легко відстежити реакції організму на певні продукти, якщо вас щось турбує.
Відмовтеся від спонтанних перекусів
Мова йде про безперервні перекуси. Постійно тягати щось з холодильника, втретє пити чай на роботі з печивом, їсти, поки готуєте страви і так далі. Визначте основні прийоми їжі і перекушування, якщо такі вам потрібні. Намагайтеся відступати від плану, тільки якщо відчуваєте сильний голод. ⠀
Відмовтеся від солодких напоїв і контролюйте кількість молока в каві
Більше води і несолодких напоїв у раціоні заощадять вам масу калорій. Також 2-3 лате в день це вже багато. Якщо любите каву з молоком; то просіть каву і молоко окремо і заважайте в потрібних вам пропорціях.
Автор: Ольвія Агаркова