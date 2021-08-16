NASA шукає бажаючих пожити рік в умовах наближених до марсіанських

Національна космічна агенція США (NASA) набирає три команди по чотири особи, які бажали б провести рік в умовах наближених до марсіанських, повідомляє УНИАН.

"Марс кличе!" - йдеться в повідомленні NASA. В рамках "річної місії в умовах, що симулюють життя у віддалених світах", NASA проводитиме спостереження за учасниками експерименту.

Четверо осіб будуть мешкати в приміщенні, де на території 160 кв. м буде створено умови, подібні до умов, з якими можуть зіткнутись астронавти на Червоній планеті. Приміщення будуть побудовані з допомогою технології тривимірного друку.

"Аналогова місія є надзвичайно важливим етапом тестування для оцінки складних потреб проживання на поверхні Марсу, - зазначила Грейс Дуглас, провідний науковець Служби передових технологій продуктів харчування NASA. - Симуляція на Землі допоможе нам зрозуміти та відповісти на фізичні та ментальні виклики, з якими зіткнуться астронавти перед польотом".

Серед завдань, які можуть виконувати учасники експерименту - симуляція виходу в космос, наукові дослідження, використання засобів віртуальної реальності та робототехніки, обмін інформацією, повідомили в NASA, передає Голос Америки.