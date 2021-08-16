Сторінки в Instagram блокують за гроші: хто в зоні ризику

У мережі Instagram все більшої популярності набирає послуга з блокування неугодних акаунтів. Зловмисники беруть за неї по €5-60. Вартість залежить від чисельності передплатників, повідомляє UBR.

Виконавці замовлення зловживають політикою соцмережі, пов'язаної із забороною видавати себе за іншу особу або займатися хуліганством.

Зловмисники часом навіть можуть використовувати фейкові скарги на порушення прав інтелектуальної власності.

На появу таких платних "блокувальників" відразу ж почали реагувати сервіси, які надають протилежні послуги - відновлюють заблоковані на замовлення інших людей облікові записи.

Не дарма серед експертів цієї галузі миттєво виникла підозра, що мова йде про елементарну змову між зловмисниками і сервісами. На замовлення деяких осіб сторінку блокують, а потерпілий повинен буде витратитися ще й на її відновлення. У самому Instagram борються з такими злочинцями досить мляво.

У соцмережі просто дають кілька рекомендацій на випадок, коли аккаунт з незрозумілих причин заблокували. Не більше. До слова, на даний момент в Instagram зареєстровані 15 млн українців, і теоретично проблема може торкнутися кожного з них. Наявність такої тенденції в Україні підтвердив і телеком-експерт Роман Химич.

Директор агентства мобільного маркетингу LEAD9 Назар Гриник підкріпив слова Химича.

"Такі схеми існують вже давно і на Facebook, і на Instagram. Такі послуги надають в Україні фабрики ботів, які з часів Майдану використовують його політичні опоненти. Така тенденція дійсно у нас має місце", - розповідає експерт.

Хто може стати жертвою

У розмові з нами радник практики безпеки бізнесу Juscutum Станіслав Борис звертає увагу, що сьогодні Instagram - не просто соціальна платформа для веселого проведення часу і обміну "мемасіками". Це - масштабний бізнес з справжніми мільйонерами.

"Наприклад, відомий ірландський боєць Конор Мак-Грегор з 41 млн передплатників в Instagram за одну рекламу в цій соціальній мережі отримує близько $120 тис. Американська актриса, співачка, модель Селен Гомес з 250-мільйонною аудиторією за один пост просить більше $800 тис." , - підкреслив експерт.

І там, де крутяться гроші, завжди з'являються шахраї, які бажають отримати частину заробленого відомими блогерами. Таких акул Instagram, як Селена Гомес і Конор Мак-Грегор шахраям отримати важко. Але невеликий бізнес (лавка флориста, виставка фотографа або сторінка початківця блогера) легко може стати бажаною мішенню.

Які бувають схеми

Шахрайські схеми можуть бути абсолютно різними. Зловмисники домагаються блокування Instagram-аккаунта жертви, після чого звертаються до неї з вимогою перерахувати кошти за повернення сторінки власнику.

Наприклад, одним з методів є створення ідентичної оригіналу сторінки. Надалі "клоном" направляються скарги в службу підтримки з вимогою заблокувати таку ж сторінку, яка по факту - оригінал. Послуга з блокування досить вільно рекламується в інтернеті і коштує не так дорого.

"Ще одним поширеним методом шахрайства є отримання доступу до аккаунту за допомогою вірусних і фішингових програм. Після цього вимагачі вимагають грошової винагороди за повернення доступу до сторінки", - розповідає Борис.

Всі ці дії є кримінально караними злочинами, такими як вимагання, шахрайство і несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин. Однак такі категорії злочинів розслідувати вкрай складно.

Що робити, щоб себе убезпечити

Станіслав Борис акцентує, що кілька простих превентивних заходів допоможуть зменшити ймовірність стати жертвою шахраїв. Серед них такі:

слід регулярно міняти пароль;

не встановлювати однакові паролі на всі соціальні мережі та поштові скриньки;

переконатися в тому, що паролі є надійними;

включити подвійну верифікацію (це значно ускладнить можливість отримати доступ до вашої сторінки);

встановити антивірусні програми, які досить непогано справляються з фішинговим зараженням комп'ютерів;

не використовувати підозрілі посилання;

не передавати свої персональні дані стороннім особам.