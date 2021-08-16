Ціна оренди квартир в Києві різко пішла вгору

Напередодні нового навчального року в Києві дорожчає оренда житла. У порівнянні з весною 2021 року зростання цін у деяких випадках досягло 23%, повідомляє UBR.

Найдорожче зняти житло буде в Печерському районі, а найдешевші квартири в столиці здають в Деснянському. Про це свідчить дослідження порталу OLX.

Так, довгострокова оренда кімнат і квартир в Києві подорожчала в середньому на 3% в порівнянні з квітнем 2021-го.

Ціни на однокімнатні квартири скачуть від 7 тис. грн (Деснянський район) до 16 тис. грн (Печерськ). Наприклад, "одиничка" у Голосіївському районі обійдеться в 11,5 тис. грн, в Дарницькому та Шевченківському - по 11 тис. В Оболонському та Дніпровському районах - квартири дешевше, по 9 тис. грн.

Двокімнатні квартири коштують від 8 тис. (Троєщина) до 30 тис. грн (Печерськ) в місяць. У Дніпровському та Подільському районах - по 11 тис. грн, на Святошино - 10 тис. грн. Трохи дорожче обійдуться Солом'янка (12 тис. грн) і Оболонь (13 тис. грн).

Найдорожчі "трикімнатні" також пропонують в Печерському районі - понад 55 тис. грн за місяць. У Шевченківському - 32 тис. грн. А найбільш дешеві квартири здають знову-таки в Деснянському районі - 11 тис. грн.

Що стосується оренди кімнат, то на Троєщині її можна зняти приблизно за 3,1 тис. грн на місяць. На Печерську - 7,5 тис. грн, це на 23% більше, ніж навесні. В середньому ж, вартість частини квартири в Києві становить 4,5 тис. грн, що на 12% дорожче в порівнянні з весняними місяцями.

Нагадаємо, з початку року вартість оренди житла виросла в середньому на 10-15%. При цьому найбільше подорожчали "соціальні" малогабаритні квартири старої забудови, розташовані поблизу станцій метро або транспортних вузлів.