Стилістка назвала незвичайні тренди осінь-зима 2022
Стилістка і блогерка Самаль розповіла, що в сезоні осінь-зима 2022 на піку популярності будуть шаховий принт, топ-бра, косинки і жилети. Також у тренді залишаються мініспідниці, повідомляє Обозреватель.
Крім того, в моду повертаються логотипи брендів на одязі. Відповідний пост експертка опублікувала на сторінці в Instagram.
- Монограми
Логотипи знову повертаються до нас, але тепер у вигляді можливих варіацій принтів. Такі версії представили на подіумі більшість популярних брендів.
- Топ-бра
Не найпрактичніший варіант одягу на холодну пору року, тим не менше дизайнери пропонують інтегрувати його в теплий гардероб, надягаючи бра топи поверх суконь, джемперів і навіть піджаків.
- Шаховий принт
Не оминув стороною модні подіуми успіх популярного серіалу "Хід королеви", одним з найактуальніших принтів сезону буде шахова клітка.
- Косинки
Одним з найтрендовіших головних уборів на найближчі сезони стануть косинки з щільних матеріалів – це хороша стильна альтернатива шапок на осінь.
- Жилети
Ще один дуже логічний трикотажний тренд на осінь і зиму – затишні та теплі жилети в різних фасонах і відтінках.
- Футуризм
Металік, металізовані предмети одягу та срібні аксесуари буквально переповнювали подіуми. У повсякденних образах цей стиль потрібно використовувати дозовано.
- Міні
Тренд, що перекочував з весняно-літнього сезону. У холодний період, щоб не замерзнути, можна поєднувати з колготками в тон подолу або взуття, легінсами, високими ботфортами.