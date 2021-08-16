Стилістка назвала незвичайні тренди осінь-зима 2022

Стилістка і блогерка Самаль розповіла, що в сезоні осінь-зима 2022 на піку популярності будуть шаховий принт, топ-бра, косинки і жилети. Також у тренді залишаються мініспідниці, повідомляє Обозреватель.

Крім того, в моду повертаються логотипи брендів на одязі. Відповідний пост експертка опублікувала на сторінці в Instagram.

Монограми

Логотипи знову повертаються до нас, але тепер у вигляді можливих варіацій принтів. Такі версії представили на подіумі більшість популярних брендів.

Монограми у тренді. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Топ-бра

Не найпрактичніший варіант одягу на холодну пору року, тим не менше дизайнери пропонують інтегрувати його в теплий гардероб, надягаючи бра топи поверх суконь, джемперів і навіть піджаків.

Топ-бра у тренді. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Шаховий принт

Не оминув стороною модні подіуми успіх популярного серіалу "Хід королеви", одним з найактуальніших принтів сезону буде шахова клітка.

Шаховий принт у тренді. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Косинки

Одним з найтрендовіших головних уборів на найближчі сезони стануть косинки з щільних матеріалів – це хороша стильна альтернатива шапок на осінь.

Косинки у тренді. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Жилети

Ще один дуже логічний трикотажний тренд на осінь і зиму – затишні та теплі жилети в різних фасонах і відтінках.

Жилети в тренді. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Футуризм

Металік, металізовані предмети одягу та срібні аксесуари буквально переповнювали подіуми. У повсякденних образах цей стиль потрібно використовувати дозовано.

Футуризм у тренді. Джерело: instagram.com/streetstyle_looks_

Міні

Тренд, що перекочував з весняно-літнього сезону. У холодний період, щоб не замерзнути, можна поєднувати з колготками в тон подолу або взуття, легінсами, високими ботфортами.