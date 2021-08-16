Ліцензії онлайн: які можна буде оформити першими

Восени ряд ліцензій українські підприємці зможуть отримувати за допомогою системи "Е-дозвіл", яка значно прискорить і спростить процес взаємодії з державними органами. Рішення про впровадження даного механізму прийняв Кабінет міністрів на своєму недавньому засіданні, повідомляє UBR.

В інтерв'ю заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра розповів, що перші 13 ліцензій будуть доступні в системі з вересня-жовтня.

За його словами, весь список ліцензій та дозволів на господарську діяльність досяг 1,5 тис. позицій. Частина з них будуть переведені в безпаперовий вид - в рамках стратегії paperless, оголошеної президентом. Решту потрібно буде скасувати за непотрібністю.

"Наприклад, замінити ліцензію на декларацію", - зазначив він.

На його думку, механізм ліцензій потрібен тільки там, де існує небезпека для життя, здоров'я і екології.

Ігор Дядюра повідомив, що багато реєстрів зараз існують виключно в застарілому форматі - у вигляді "паперових комірних книг". Також є Ексель-файли, "гугл-доки" та ін.

За його словами, головна проблема - це коли заявки від підприємців губляться, і ніхто не знає, де вони "лежать". Тому доводиться подавати їх повторно, а на це йде дорогоцінний час.

Заступник міністра економіки розповів, що "Е-дозвіл" покликаний вирішити три проблеми. Перша - paperless, подача і отримання документів в безпаперовому вигляді.

Друга - прозорість і контроль. Система дозволить з єдиного центру бачити і відстежувати всі заявки і звернення від бізнесменів.

Третя - вплив. Державна регуляторна служба буде в інтересах суб'єктів господарювання "впливати" на чиновників, які "не дуже якісно працюють".