Не засвоюється і вимиває кальцій: дієтолог розвінчав міфи про молоко
Про молоко і молочні продукти є чимало вельми популярних міфів, проте багато з них не відповідають дійсності. Завжди краще вірити дослідженням і науково доведеним фактам, повідомляє РБК-Україна.
У своєму Instagram дієтолог Андрій Невський розвінчав поширені помилки про молочку і розповів, як усе є насправді.
Топ-6 міфів про молоко:
У дорослих не засвоюються молочні продукти ⠀
Якщо вірити статистиці, то тільки у 6-20 % європейців, 90 % китайців і 100% корінних американців. І ці люди про свою непереносимість точно знають. Якщо у вас після склянки молока не розривається живіт, немає діареї або нудоти, то все з вами в порядку.
Від молочки розвивається целюліт
Кажуть, що у нас немає ферментів, які розщеплюють казеїн — молочний білок. І, незасвоєний, він викликає запалення підшкірного жиру. ⠀ По-перше, є такий фермент - пепсин. ⠀ По-друге, якби щось не засвоїлося, то просто б вийшло.
Молоко утворює слиз
Деякі педіатри навіть радять прибрати молоко з дитячого раціону при ГРВІ. Але всі дослідження підтвердили, що між молоком і появою слизу в дихальних шляхах немає ніякого фізіологічного зв'язку. ⠀
Від молочки з'являються прищі ⠀
На жаль, вчені знайшли зв'язок між акне і молочною продукцією. The National Center for Biotechnology Information у 2018 році опублікував дослідження, яке виявило "позитивний зв'язок між молочними продуктами ... і появою прищів". Механізм цього зв'язку поки не вивчений. ⠀
Молоко вимиває кальцій з кісток ⠀
Всі дослідження говорять про те, що наш організм якраз отримує кальцій з молочних продуктів тваринного походження. ⠀
Через молочку виникають набряки ⠀
У молочних продуктів високий інсуліновий Індекс. Інсулін стимулює вироблення альдостерону в надниркових залозах - цей гормон затримує натрій, а разом з ним і воду, що може призвести до невеликого набряку. Але не варто цього боятися. ⠀
ВИСНОВОК ⠀
Молоко може нашкодити тільки тому, у кого є непереносимість лактози, алергія на молочний білок або проблеми з засвоюванням інсуліну. Для всіх інших воно корисне в міру.
Автор: Марина Настевич