Не засвоюється і вимиває кальцій: дієтолог розвінчав міфи про молоко

Про молоко і молочні продукти є чимало вельми популярних міфів, проте багато з них не відповідають дійсності. Завжди краще вірити дослідженням і науково доведеним фактам, повідомляє РБК-Україна.

У своєму Instagram дієтолог Андрій Невський розвінчав поширені помилки про молочку і розповів, як усе є насправді.

Топ-6 міфів про молоко:

У дорослих не засвоюються молочні продукти ⠀

Якщо вірити статистиці, то тільки у 6-20 % європейців, 90 % китайців і 100% корінних американців. І ці люди про свою непереносимість точно знають. Якщо у вас після склянки молока не розривається живіт, немає діареї або нудоти, то все з вами в порядку.

Від молочки розвивається целюліт

Кажуть, що у нас немає ферментів, які розщеплюють казеїн — молочний білок. І, незасвоєний, він викликає запалення підшкірного жиру. ⠀ По-перше, є такий фермент - пепсин. ⠀ По-друге, якби щось не засвоїлося, то просто б вийшло.

Молоко утворює слиз

Деякі педіатри навіть радять прибрати молоко з дитячого раціону при ГРВІ. Але всі дослідження підтвердили, що між молоком і появою слизу в дихальних шляхах немає ніякого фізіологічного зв'язку. ⠀

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Від молочки з'являються прищі ⠀

На жаль, вчені знайшли зв'язок між акне і молочною продукцією. The National Center for Biotechnology Information у 2018 році опублікував дослідження, яке виявило "позитивний зв'язок між молочними продуктами ... і появою прищів". Механізм цього зв'язку поки не вивчений. ⠀

Молоко вимиває кальцій з кісток ⠀

Всі дослідження говорять про те, що наш організм якраз отримує кальцій з молочних продуктів тваринного походження. ⠀

Через молочку виникають набряки ⠀

У молочних продуктів високий інсуліновий Індекс. Інсулін стимулює вироблення альдостерону в надниркових залозах - цей гормон затримує натрій, а разом з ним і воду, що може призвести до невеликого набряку. Але не варто цього боятися. ⠀

ВИСНОВОК ⠀

Молоко може нашкодити тільки тому, у кого є непереносимість лактози, алергія на молочний білок або проблеми з засвоюванням інсуліну. Для всіх інших воно корисне в міру.

Автор: Марина Настевич