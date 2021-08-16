Прокуратура проводить обшуки в департаменті транспортної інфраструктури КМДА

Подільська окружна прокуратура Києва в рамках розслідування про присвоєння коштів територіальної громади на будівництві Подільського моста проводить обшуки в департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА), а також у замовника робіт і підрядника, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Слідством встановлено, що в квітні 2017 року, між комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" і ТОВ "Еко-Буд-Трейд" укладено договір генпідряду на виконання робіт по об'єкту: "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Київ".

Надалі, в липні 2020 року, виконуючий обов'язки директора КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" і керівник генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, в який були внесені відомості про виконання протягом квітня-травня 2020 рік робіт з фарбування низу залізобетонних прогонових плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 м. ", - вказується в повідомленні.

Згідно з висновком експерта за підсумками проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, передбачені технологічними картами виробника використаних при будівництві Подільського моста матеріалів, не виконувалися.

В результаті цих дій місцевому бюджету завдано збитків на загальну суму понад 4,5 млн грн.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службова недбалість) Кримінального кодексу України.

В даний час на підставі постанов суду в службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцем проживання фігурантів виробництва тривають обшуки.