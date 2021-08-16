Ринок пива в пандемію знизився

За останні 12 місяців український ринок пива скоротився на 1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Основною причиною цього стало не тільки зниження купівельної спроможності, а й спад продажів напою через традиційні канали, повідомляє UBR.

Зокрема, знизилася реалізація пива в немережевих продуктових магазинах, а також в неміській частини країни - селищах і селах. Про це розповіла маркетинг-директор AB InBev Efes Україна Анна Руденко.

Вона зазначила, що вагома частка ринку перетекла в мережеві роздрібні магазини. Через карантин люди менше пересувалися, робили покупки рідше, але більше купували за один візит в магазин.

"Крім того, через карантинні обмеження, у людей було менше ситуацій, в яких вони зазвичай п'ють пиво - зустрічей з друзями після роботи, походів в гості, святкувань у великих компаніях", - пояснює Руденко.

Хоча на сегмент HoReCa, зокрема ресторани, і до пандемії припадала незначна частина продажів пива в Україні, але під час пандемії, через припинення росту ринку, показник знизився ще сильніше.

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У 2019 на частку кафе, барів і ресторанів в Україні припадало 8,9% продажів, а в 2020-му частка цього каналу впала до 6,4% від всього ринку пива, каже Руденко.

"У 2021 році очікується часткове відновлення сегмента HoReCa, але його частка все ще буде нижче 2019-го", - констатує представник AB InBev Efes Україна.

Заборона на роботу ресторанів під час пандемії, втім, не так сильно торкнулася вітчизняного ринка пива, якщо порівнювати його з Західною Європою. Як пояснює Ганна Руденко, в Бельгії і Великобританії через HoReCa продають 40-50% пива, а "ресторани там були закриті набагато довше, ніж в Україні" .