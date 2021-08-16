США можуть позбавити Росію статусу країни з ринковою економікою

Міністерство торгівлі США почало розслідування на предмет відповідності економіки Росії ринкового статусу, повідомляє Деловая столица.

Відповідну заяву було опубліковано в офіційному виданні американського уряду Federal Register.

"У рамках розслідування справедливої вартості нітрату амонію, що поставляється з Російської Федерації, ми виявили, що заявник (компанії з США, — "ДС") надав достатні докази для міністерства торгівлі, щоб розглянути питання про те, чи слід продовжувати розглядати Росію як країну з ринковою економікою для цілей закону про антидемпінгові мита" , — йдеться в коментарі Міністерства торгівлі.

Мінторгівлі США посилається на закон про тарифи від 1930 року, в якому і прописані критерії віднесення тієї чи іншої країни до країни з ринковою економікою. У законі зафіксовано 6 критеріїв, відповідність яким дає можливість визнати ринковість економіки. Якщо економіка країни не відповідає якимось критерієм, то уповноважений орган (тобто міністерство торгівлі) може кваліфікувати країну як неринкову.

Перелік з шести критеріїв наступний: 1) ступінь конвертованості валюти іноземної держави в валюту інших країн; 2) ступінь, в якій ставки заробітної плати в іноземній країні визначаються шляхом вільних переговорів між працівниками і менеджментом; 3) ступінь, в якій спільні підприємства або інші інвестиції фірм інших зарубіжних країн дозволені в іноземній країні; 4) ступінь державної власності або контролю над засобами виробництва; 5) ступінь державного контролю за розподілом ресурсів і за рішеннями підприємств про ціни на продукцію та обсяги випуску; 6) інші відповідні фактори, які уповноважений орган вважатиме необхідними.

Відзначимо, що статус ринкової економіки дуже значущий для експортерів, тому, що значно ускладнює можливість введення антидемпінгових мит проти них. Якщо економіка вважається неринковою, то в ході антидемпінгових розслідувань в США щодо поставок продукції з цієї країни собівартість випуску тієї чи іншої продукції розраховується виходячи з аналогічної вартості витрат на її виробництво "в третіх країнах", в яких вона може бути значно вище, що дозволяє легко довести демпінг і ввести антидемпінгові мита.