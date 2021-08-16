Талібам важливо зняти тавро терористів - експерт про події в Афганістані

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснив, що відбувається в Афганістані, де бойовики "Талібану" захоплюють владу, повідомляє Україна 24.

"Відбулася повна демотивація людей, режиму, армії, уряду, тобто ми маємо справу з так званим ефектом переможців. Він полягає в тому, що США, по суті, підписавши угоди з "Талібаном", визнали їх переможцями, і це був чіткий і зрозумілий сигнал всім верствам афганського суспільства, що рано чи пізно "Талібан" прийде до влади. І це вже було тільки питання часу. Американці почали виведення військ, і режим упав", - сказав він.

Експерт розповів, як таліби будуть діяти далі.

"Зараз "Талібан" буде робити все, щоб уникнути міжнародної ізоляції. Саме для цього вони здійснили кроки, щоб не брати Кабул силою, вести переговори, створити тимчасовий уряд і передомовлятися з ключовими гравцями як в регіоні, так і в світі. Для талібів важливо , щоб з них зняли клеймо терористів, і принаймні на першому етапі вони будуть намагатися робити все для того, щоб уникнути ізоляції.