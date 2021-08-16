Плата за землю: податківці нагадали термін позовної давності

Податковим кодексом (далі - ПКУ) встановлено обов'язок платникам земельного податку про декларування та сплати належної суми податку, повідомляє ЮрЛига.

Зокрема, положеннями ПКУ передбачено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу, за місцезнаходженням земельної ділянки, податкову декларацію на поточний рік (п. 286.2 ст. 286 ПКУ), зазначають у Головному управлінні ДПС у Сумській області.

Контролюючий орган має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов'язань, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня - у разі проведення перевірки операції відповідно до ст. ст. 39 і 39 прим. 2 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку подання звітності, або граничного строку сплати грошових зобов'язань, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.

Стосовно фізичних осіб, то нарахування земельного податку здійснюють контролюючі органи самостійно на підставі даних з реєстру. Строки позовної давності передбачені нормами частини першої ст. 257 Цивільного кодексу. Відповідно до документа загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Тобто контролюючий орган може здійснити нарахування фізичній особі плати за землю за три роки.