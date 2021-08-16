У Києві помітили британський спорткар McLaren

У Києві помітили британський спорткар McLaren
Фото: Pixabay

На київських вулицях помітили британський спорткар McLaren 570S на українських номерах. Модель є конкурентом німецькому Porsche 911, повідомляє Обозреватель.

Автомобілі марки McLaren досить рідкісні у нас в країні, тому поява кожного нового екземпляра викликає жвавий інтерес автолюбителів.

До першої "сотні" автомобіль розганяється за 3,2 секунди, а максимальна швидкість може досягати 328 км/год
До першої "сотні" автомобіль розганяється за 3,2 секунди, а максимальна швидкість може досягати 328 км/год. Джерело: McLaren

Ця модель з'явилася в гаммі компанії в 2015 році – автомобіль презентували на автошоу у Нью-Йорку. McLaren 570S має центральне розташування мотора. В основі конструкції – монокок з вуглецевого композиту та просторові ферми спереду та ззаду, а кузовні панелі виготовлені з алюмінію.

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    Бітурбірованний мотор V8 об'ємом 3,8 л розвиває потужність до 570 к.с. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована коробка передач, а привід здійснюється на задні колеса. Салон оброблений шкірою, а на приладовій панелі розташувалися два цифрових екрану.

    Салон оброблений шкірою, а на приладовій панелі розташувалися два цифрових екрану
    Салон оброблений шкірою, а на приладовій панелі розташувалися два цифрових екрану. Джерело: McLaren

    До першої "сотні" автомобіль розганяється за 3,2 секунди, а максимальна швидкість може досягати 328 км/год. У момент дебюту за модель просили від 145 тисяч футів стерлінгів (приблизно 170 тисяч євро). За даними порталу AutoScout24 вартість McLaren 570S варіюється від 137,5 до 166 тисяч євро.

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