Відсутність дистанційки і невакциновані вчителі: чого чекати від нового навчального року

До початку нового навчального року залишається кілька тижнів. У школах на дітей чекатиме нове харчування, відсутність дистанційки та педагоги, яким дозволили працювати й без щеплень від коронавірусу, повідомляє Деловая столица.

Міністр освіти й науки Сергій Шкарлет анонсував, що діти розпочнуть навчання у "повноформатному" режимі з 1 вересня, а далі — все залежатиме від епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

"Хочу акцентувати, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме" , — запевнив урядовець.

Як працюватимуть школи

Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до жовтня і вирішив, що у разі переходу регіонів до "жовтого", "помаранчевого" чи "червоного" карантинних рівнів школі потрібно мати щонайменше 80% повністю щепленого персоналу для продовження роботи.



Якщо ж вакцинованих вчителів буде недостатньо - заклад освіти буде змушений йти на дистанційну форму навчання. Зараз вся Україна — у "зеленій" зоні. Однак вчені НАН вже вказують на розповсюдження штаму "Дельта" регіонами, частка вакцинованого населення — менш як 6%, а міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко не виключив впровадження осіннього локдауну.

Отже, саме із початком навчального процесу частина регіонів може "почервоніти", але найімовірніше, що епідемічна ситуація 1 вересня буде стабільною і діти підуть до школи. Нові правила — спрощені, адже ще весною у "жовтих" регіонах заборонялося відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції через COVID-19 або контакт з хворим перебуває понад 50% школярів та персоналу. Також під забороною були будь-які масові заходи.

Шкарлет зазначив, що якщо епідситуація погіршиться і заклад освіти не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана чи дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання. Водночас у МОН раніше визнавали, що очному навчанню важко знайти заміну в дистанційній формі й не всі українські родини мають вдома необхідну техніку для нього, але запевняли, що динаміка оцінок дистанційки — "впевнено-позитивна".

Карантинні заходи

Станом на серпень залишаються актуальними вимоги з постанови головного державного санітарного лікаря від серпня минулого року. Вхід до школи батьків та учнів можливий лише за наявності захисної маски (зокрема, виготовленої самостійно) або респіратора та з вимірюванням температури. Температура не має бути вищою за 37,2 градуса.

Діти з 1 до 4 клас можуть не носити маску, а учні 5-11 класу – повинні одягати її на перерві та в коридорі. Під час уроку маски не потрібні. У "зеленій" та "жовтій" зонах вчителі також можуть не використовувати масок під час уроку, проте якщо регіон перейде до "помаранчевої" чи "червоної зони" — їм доведеться надягати захисні щитки.

Також у закладах освіти повинні бути встановлені місця для обробки рук антисептичними засобами, а в санітарних кімнатах – рідке мило та паперові рушники (або електросушарки).

Вакцинація педагогів

У МОН переконані, що лише завдяки вакцинації від коронавірусу освітяни знову зможуть повернутись до звичного життя і навчання. Там нагадали, що вакцинація працівників закладів відбувається "організовано, мобільними бригадами з імунізації" . Водночас, показники щеплень серед педагогів у регіонах поки що різняться. Наприклад, у Луцьку вакциновано близько 26%, тоді як на Львівщині — майже 50%.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов нагадав, що недопуск невакцинованого педагогічного працівника до роботи наразі є незаконним.

"Треба усвідомлювати (особливо — керівникам закладів освіти), що вакцинація педагогічних працівників не є обов’язковою: як і для всіх інших громадян вона залишається добровільною" , — наголосив Горбачов.

Омбудсмен підкреслив, що керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Він попередив, що захищатиме права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи. Водночас Горбачов також закликав педагогів щепитися, адже "вакцинуючись, працівник закладу освіти сприяє захисту права, насамперед свого, та всіх учасників освітнього процесу на життя та здоров’я".

Також про добровільність вакцинації висловився і міністр Шкарлет.

"Наголошую, що вакцинація добровільна. Ніхто не має права примушувати до цих дій" , — написав він.

Нове харчування

Ще у квітні уряд змінив організацію харчування дітей у школах, садочках та дитячих таборах відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоровʼя. Вже з 1 вересня у дитячих меню буде менше цукру, солі та насичених жирів.

З обідів зникне ковбаса, сосиски, заморожені напівфабрикати та інші технологічно оброблені мʼясні та рибні страви, а також — газовані напої з підвищеним вмістом цукру та борошняні кондитерські вироби. Розробники меню будуть зобовʼязані враховувати потреби дітей, які мають діабет, не сприймають глютен чи лактозу, додати до меню овочі та інші корисні продукти.

Нове меню презентували наприкінці травня у Києві. Точна ціна поки невідома, однак орієнтовно вона складатиме від 14 до 25 гривень на день. Над меню працювали технологи, дієтологи, представники МОЗ, Міносвіти, Мінекономіки, шеф-кухар Євген Клопотенко і команда проєкту CultFood.

Страви повторюватимуть раз на місяць, загалом у меню буде 160 позицій, серед яких — традиційні українські та популярні іноземні страви. На засіданні у серпні уряд виділив додаткові 140 мільйонів гривень, які також мають направити на покращення шкільного харчування.

Вчителі з ноутбуками

У липні Кабмін спрямував 980 млн грн з COVID-фонду на купівлю ноутбуків для понад 60 тисяч вчителів по всій Україні.

"Пандемія змінила освітній процес, більшість уроків перейшли з класу до зум-конференцій. Однак, на жаль, не у всіх вчителів була технічна можливість навчати дітей у такому форматі" , — нагадали у Мінцифрі.

Субвенція, за якою купуватимуть техніку, передбачає купівлю ноутбуків хорошої якості вартістю 20 тисяч гривень для усіх областей та Києва. Водночас в уряді не уточнили, ноутбуки якої фірми планують закуповувати.

"Наразі очікуємо від областей злагодженої роботи з організації закупівельних процедур, щоб вчителі якомога швидше отримали ноутбуки. Для цього МОН спільно з Мінцифри підготували лист-роз’яснення для областей, де чітко описано, як реалізувати цю субвенцію" , — повідомляв Шкарлет.

Діти й батьки починатимуть новий навчальний рік у набагато спокійніших умовах, ніж минулий. Далі — все залежатиме від рівня вакцинації серед педагогів та розповсюдження країною нових штамів. Залишається сподіватися, що тим часом влада працюватиме над покращенням якості дистанційного навчання.

Вікторія Хожаінова