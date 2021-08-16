Озвучені зарплати лікарів "фопів"

В Україні середня зарплата ФОП-лікаря за місяць у 2020 році склала 46 тис. грн, повідомляє UBR.

Мова йде про фізосіб-підприємців, які співпрацюють з Нацслужбою здоров'я і обслуговують пацієнтів за держпрограмою медичних гарантій (НСЗУ). Їхні доходи в 2020 році склали 224,79 млн грн в цілому. У більшій частині це - це сімейні лікарі, свідчать дані платформи "Опендатабот".

В "Опендатабот" визначили ФОП-лікарів - рекордсменів за рівнем доходів:

лікарі-ФОП з Кіровоградської області отримали в 2020 році приблизно 82 тис. грн на місяць;

лікарі-ФОП з Миколаївської області - 68 тис. грн на місяць;

лікарі-ФОП в Києві - 58 тис. на місяць.

Найбільше договорів з НСЗУ уклали ФОП-лікарі з:

Одеської (50);

Львівської (34);

Дніпропетровської (33) областей.

Відзначимо, програма медичних гарантій в повному обсязі впроваджується з квітня 2020 року, сімейні лікарі за програмою почали працювати з 2018 року.