Озвучені зарплати лікарів "фопів"
В Україні середня зарплата ФОП-лікаря за місяць у 2020 році склала 46 тис. грн, повідомляє UBR.
Мова йде про фізосіб-підприємців, які співпрацюють з Нацслужбою здоров'я і обслуговують пацієнтів за держпрограмою медичних гарантій (НСЗУ). Їхні доходи в 2020 році склали 224,79 млн грн в цілому. У більшій частині це - це сімейні лікарі, свідчать дані платформи "Опендатабот".
В "Опендатабот" визначили ФОП-лікарів - рекордсменів за рівнем доходів:
- лікарі-ФОП з Кіровоградської області отримали в 2020 році приблизно 82 тис. грн на місяць;
- лікарі-ФОП з Миколаївської області - 68 тис. грн на місяць;
- лікарі-ФОП в Києві - 58 тис. на місяць.
Найбільше договорів з НСЗУ уклали ФОП-лікарі з:
- Одеської (50);
- Львівської (34);
- Дніпропетровської (33) областей.
Відзначимо, програма медичних гарантій в повному обсязі впроваджується з квітня 2020 року, сімейні лікарі за програмою почали працювати з 2018 року.