У МОЗ назвали умови, при яких дозволять роботу закладів під час карантину

Міністерство охорони здоров'я України має намір дозволити працювати під час жорсткого карантину деяким закладам за умови вакцинації понад 80% колективу, а також працювати ТРЦ за спеціальною системою, про це заявив Союз українських підприємців, повідомляє Интерфакс-Украина.

Зокрема планується:

- дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано близько 80% колективу;

- допускати до установ вакцинованих клієнтів і споживачів;

- дозволити роботу навчальних закладів при вакцинації 80% співробітників;

Крім цього, за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торгово-розважальних центрів, який дозволить відстежувати завантаження ТРЦ, проводити запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.

Міністр також підкреслив, що при погіршенні епідситуації ніяких ключових змін до постанови про карантин не планується, буде діяти адаптивний карантин.