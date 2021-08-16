На Херсонщині викрили агента російської воєнної розвідки

Контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГУ ГШ ЗС РФ) на Херсонщині. Ним виявився місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР, повідомляє СБУ.

Співробітники СБУ з’ясували, що зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.

За завданням російських кураторів він:

збирав відомості про схему охорони та облаштування одного із стратегічних об’єктів критичної інфраструктури регіону;

ідентифіковував представників спеціальних служб України;

передавав дані про громадян, які могли б бути потенційними об’єктами для вербування.

Отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку.

У ході обшуків за місцем мешкання правопорушника вилучено:

засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, переписку з інструкціями;

зброю з набоями та вибухівку.

Громадянину України повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають оперативно-слідчі дії.