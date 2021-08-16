Мадонні – 63: як зірка виглядала в молодості

У понеділок, 16 серпня, популярній американській співачці Мадонні виповнюється 63 роки. Знаменитість не перестає дивувати шанувальників помолоділим виглядом і стильними вбраннями, повідомляє Обозреватель.

На честь дня народження виконавиці ми вирішили згадати, як зірка виглядала до популярності. Також ми розповімо про найцікавіші факти з життя Мадонни.

З 15 років Мадонна відмовилася їсти продукти тваринного походження. Артистка давно поповнила списки зірок-вегетаріанців.

Знаменитість увійшла до Книги рекордів Гіннесса, ставши найуспішнішою в історії співачкою. Також її диски були найпродаванішими, а хіти кілька разів побили рекорди всесвітніх чартів.

Мадонна в молодості

Мадонна в юному віці

Перший сингл Мадонни Everybody, записаний у Warner Bros, злетів відразу до бронзового місця в Hot Dance Club Songs. Пісня не дотягла 7 позицій до потрапляння в Hot 100, опублікованій в журналі Billboard.

За все своє життя Мадонна знялася у 20 картинах, де грала найрізноманітніші ролі.

Мадонна в юності

Як раніше виглядала Мадонна

У документальному фільмі 1991 року "У ліжку з Мадонною" їй надали можливість зіграти саму себе. Картина визнана однією з десяти найпродаваніших документальних фільмів за весь час.

У 2007 році реалізувала себе як сценарист і режисер у картині "Бруд і мудрість".

Мадонна до піку популярності в юності

Як зараз виглядає Мадонна. Джерело: instagram.com/madonna

Найулюбленішою піснею Мадонни з власного репертуару є Bitch i'm Madonna, а ось ненавидить вона більше всіх Material Girl.

Мадонна в наші дні. Джерело: instagram.com/madonna

Як зараз виглядає популярна співачка Мадонна. Джерело: instagram.com/madonna