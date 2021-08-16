Lamborghini відродила культову модель Countach

Італійська компанія Lamborghini презентувала на фестивалі в каліфорнійському Монтереї нову модель Countach LPI 800-4. Автомобіль створений за мотивами знаковою моделі 70-х років, повідомляє Обозреватель.

На хвилі інтересу до автомобілів минулих років в італійській Lamborghini вирішили запропонувати покупцям "ремейк" моделі Countach. Створення новинки приурочили до 50-річчя дебюту оригінального суперкара, а презентацію провели на престижному автомобільному фестивалі у Монтереї .

В італійській Lamborghini вирішили запропонувати покупцям "ремейк" моделі Countach. Джерело: Lamborghini

Під капотом новинки ховається 6,5-літровий V12, який розвиває потужність 780 к.с., ще 34 "конячки" забезпечує електромотор, розташований у блоці з роботизованою коробкою передач. Подібний "м'який" гібрид вже використовувався раніше на моделі Siаn. Цікаво, що замість літій-іонної батареї для живлення електромотора використовуються суперконденсатори. Вони забезпечують втричі більшу потужність, ніж АКБ аналогічної маси.

Під капотом новинки ховається 6,5-літровий V12, який розвиває потужність 780 к.с. Джерело: Lamborghini

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Монокок та все кузовине панелі виготовлені з карбонового волокна, в результаті вага машини всього 1595 кг. Серед цікавих "фішок" – фотохроматіческий дах, який змінює свою прозорість у залежності від уподобань водія. Салон оздоблений шкірою ручної вичинки, а на приладовій панелі розташувалися кілька цифрових дисплеїв.

Салон оздоблений шкірою ручної вичинки, а на приладовій панелі розташувалися кілька цифрових дисплеїв. Джерело: Lamborghini

Countach LPI 800-4 отримав разновеликие колісні диски з гумою Pirelli P Zero Corsa розмірністю 255/30 ZR20 спереду та 355/25 ZR21 – ззаду. Під елегантними дисками ховаються карбоно-керамічні гальмівні диски, що дозволяють приборкати вибуховий характер машини.

Всього компанія планує виготовити 112 екземплярів суперкара. Джерело: Lamborghini

Всього компанія планує виготовити 112 екземплярів суперкара. Цифра 112 є відсиланням до заводського позначенню проекту створення Countach 50 років тому. Серійні зразки відправляться до замовників в першому кварталі майбутнього року.